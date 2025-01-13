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القاضي منصور أصدر قراره الظني في ملف "التيكتوكرز" وفي ملفي "سماسرة العقارية" وقتل الشاب حدشيتي
أمن وقضاء
2025-01-13 | 04:48
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القاضي منصور أصدر قراره الظني في ملف "التيكتوكرز" وفي ملفي "سماسرة العقارية" وقتل الشاب حدشيتي
أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور سلسلة قرارات ظنية في ملفات بالغة الاهمية شغلت الرأي العام طوال الفترة الماضية ابرزها ملف "التيكتوكرز" ملف قتل الشاب شربل حدشيتي بالاضافة الى ملف "سماسرة العقارية".
ففي ملف الـ"تيكتوكرز"، صدر القرار الظني عن القاضي منصور بالظن بـ٢٦ مدعى عليه احالهم منصور جميعًا امام محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرائم جنائية لاقدامهم في جبل لبنان وخارجه وبتاريخ لم يمر عليه الزمن ومن خلال استعمال التطبيقات الإلكترونية على استدراج قصار وحجز حريتهم ومجامعتهم واغتصابهم بواسطة العنف والتهديد واحيانًا بالإكراه والخداع وتصويرهم وتهديدهم بنشر الصور وتصنيع مواد مخلة بالاداب وارتكاب الفجور وتسويق وبيع الأفلام المخلة بالاداب وضرب وايذاء بعد القصار وتخديرهم ومحاولة قتل بعضهم وسرقة اجهزتهم الخليوية وانتحال صفة أمنية لترهيبهم.
وقد سبق وأحال قاضي التحقيق الاول بعض المدعى عليهم من ملف التيكتوكرز بجرم التسبب بالقتل لاحد القصار امام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
كما اصدر قاضي التحقيق الاول نقولا منصور قراره الظني بجرم قتل الشاب شربل حدشتي وأحال المدعى عليهم امام محكمة الجنايات في جبل لبنان بجرم القتل عمدًا والتدخل بجرم القتل.
الى ذلك، أصدر القاضي منصور قرارًا بإحالة مجموعة من سماسرة العقارية امام محكمة الجنايات في جبل لبنان بعد الظن بهم بجرائم جنائية.
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