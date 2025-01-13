وفد أميركي عسكري في قصر بعبد

يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الاثناء وفد أميركي عسكري برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، ورئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز، والسفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون، وعدد من الضباط.