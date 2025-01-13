تعميم صورة مفقودة غادرت منزل عائلتها في وادي الجاموس - عكار ولم تَعُد

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة

آمال عبد القادر العمر (من مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 11-1-2025، منزل عائلتها الكائن في بلدة وادي الجاموس - عكار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 470643/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".