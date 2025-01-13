قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في محلّة الزّوق بحوزته كميّة من المواد المخدّرة

صدر عن المديريّة العـامة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:



في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليّات تجارة المخدّرات، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها الشّرطة القضائيّة الهادفة الى مكافحة هذه الآفة على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخصٍ بترويج مواد مخدّرة في منطقة المتن، وهو المدعو



ج. ب. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)



بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤، تمّ رصده في محلّة الزّوق، حيث تم توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بالتّرويج على متن سيارة نوع i10، بالرغم من محاولته صدم أحد عناصر الدّوريّة بهدف الفرار



بتفتيشه والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزته



– ٣٨ عبوة تحتوي على مادّة باز الكوكايين وزنها ٢٨٠غرامًا.



– ١٣ عبوة تحتوي على مادّة الكوكايين بلغ وزنها ٩٥ غرامًا.



مبلغ مالي



حُجِزَت السّيّارة وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، عملاً بإشارته، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين



