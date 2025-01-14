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إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان

أمن وقضاء
2025-01-14 | 06:33
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إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
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إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان

أحالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلًا من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري وبنك عودة وبنك الموارد وبنك مصر لبنان ومحاميين اثنين امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بناءً لادعاء النائب الياس جرادي والمحامين حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات واخرين، على خلفية ملف شركة أوبيتموم ودورها في اختلاس أموال من مصرف لبنان.

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