الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات

داهم الجيش اللبناني منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات حيث دمرت اسرائيل سابقًا اربعة مبان، وذلك بعد ورود إخبار للجيش بوجود اسلحة وذخائر تحت الارض.



وبعد تفتيش المكان المدمر، لم يعثر الجيش على اي اسلحة او ذخائر.



