تدابير سير في شارع جاندارك - الحمرا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة الطريق في شوارع جاندارك/ الحمرا في الجزء الأول الممتد من شارع بلِس حتى تقاطع المكحول، وفي الجزء الثاني الممتد من شارع الصيداني حتى التقاطع مع شارع جبر ضومط، ومع بدء الأشغال التي ستمتد لغاية 24/2/2025، سيتم تحويل السير الى طرقات مجاورة.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.