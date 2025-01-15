بكمين محكم... شعبة المعلومات توقف مطلوباً بجريمة قتل

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها قطعاتها المختصة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء ومتورط بجريمة قتل (ح.ع) التي حصلت بتاريخ سابق في محلة طريق المطار وهو المدعو: م. ع. (مواليد العام ۱۹۹۲ لبناني) وبحقه ثلاث ملاحقات قضائية وهي خلاصة حكم بجرم التحريض على القتل، مذكرة القاء قبض بجرم قتل ومذكرة توقيف بجرم التحريض على القتل.



وبتاريخ 10-1- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طريق المطار.



وقد تم تسليمه الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على اشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.