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تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها

أمن وقضاء
2025-01-15 | 07:01
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تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
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تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 14-1-2025، دخل شخص مجهول الهوية الى معرض لبيع السيّارات في محلة ضبية، ولدى دخوله مع مالك المعرض المدعو (ج. ر.) الى مكتبه عمد الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى الى مقتله على الفور، ثم فرّ هاربا بعد سرقة سيارة نوع "مرسيدس G Class" الى جهة مجهولة.

وبعد المتابعة الحثيثة التي قامت بها قيادة سرية الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي، توصلت الى تحديد هوية الفاعل ومكان قيده في احدى البلدات الجنوبية، ويدعى:ع. ع. (مواليد عام 2005، لبناني).

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد مكان تواجده في محلة الضاحية الجنوبية، حيث جرى العمل على استدراجه من قبل مفرزة استقصاء الجنوب بالتنسيق مع فصيلة انطلياس وتوقيفه بكمين محكم.

وباستماعه من قبل فصيلة المذكورة، اعترف بما نسب إليه، وأنه اخفى المسدس لدى المدعوة (ز. م.، مواليد عام 2002، لبنانية).

وعلى الأثر، وبناء على اشارة القضاء المختص تمت مداهمة مكان اقامتها من قبل فصيلة المريجة، وبتفتيش منزلها عثر على المسدس والثياب التي استخدمت في الجريمة فجرى ضبطها وتوقيف المشتبه بها، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات تم ضبط السيارة المسروقة التي كانت مركونة بالقرب من منزلها.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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