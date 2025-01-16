البيطار يعد لائحة باسماء اشخاص سيتم استجوابهم في قضية تفجير المرفأ

عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الى زخمه من جديد، حيث يُعدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لائحة بأسماء اشخاص سيتم استجوابهم في جلسات لاحقة، على ان يتم تبليغهم بواسطة المباشرين.



وكان من المفترض أن يبدأ هذا النشاط من ايلول، ولكن بسبب حادثة البايجر واشتداد الحرب على لبنان قد تريث البيطار في الملف.