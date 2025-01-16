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قوى الامن أوقفت عاملة منزليّة سرقت على مراحل مجوهرات ومبالغ ماليّة من أحد المنازل

أمن وقضاء
2025-01-16 | 04:40
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قوى الامن أوقفت عاملة منزليّة سرقت على مراحل مجوهرات ومبالغ ماليّة من أحد المنازل
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قوى الامن أوقفت عاملة منزليّة سرقت على مراحل مجوهرات ومبالغ ماليّة من أحد المنازل

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

"ورد إلى فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي شكوى مقدّمة من مواطن ضد مجهول بجرم سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، من داخل منزله الكائن في محلّة الغابة – برمّانا .بنتيجة التحريّات والمتابعة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، حامت الشّبهات حول سيّدة أثيوبيّة الجنسيّة، تأتي من وقت لآخر، للقيام بالأعمال المنزليّة بناءً عليه، تم استدراجها إلى منزل المدّعي وتوقيفها، وتدعى.م. ب. ا. (من مواليد عام 1998، أثيوبية الجنسية) حسب أقوالها.

بالتّحقيق معها، اعترفت بالسّرقة على عدّة مراحل، وأنّها خبّأت المبالغ الماليّة والمجوهرات في مكان إقامتها في محلّة الحازميّة، حيث تمّت مداهمته وضبط كلّ المسروقات، وهي عبارة عن/750/غرامًا من الذّهب وسلسال من الألماس.

مبلغ /5086/ دولارًا أميركيًّا، و/16،800،000/ ل. ل 

أعيدت المضبوطات إلى المُدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت القضاء المختص، بناءً على إشارته".
 

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