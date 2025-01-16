حطيط حمل الى القاضي الحجار مستندات ووثائق "تدين" أشخاصا في انفجار المرفأ

زار وفد من اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت برئاسة إبراهيم حطيط المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم إستدعاؤهم حتى الٱن في انفجار المرفأ.



واستنكر حطيط في بيان، "عودة القاضي طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين والدعاوى المرفوعة بحقه وآخرها دعوى إغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي العام السابق غسان عويدات".



واتهم "البيطار لتسببه في تأخير وصولنا للحقيقة والعدالة جراء إستنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالإستدعاءات، مما يزيد ألام وأوجاع ومعاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم وأولادهم".



وكرر حطيط إستعداده وضع المستندات كافة التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا.