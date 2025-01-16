الجيش: توقيف مواطنَين في بلدتَي كروم بينو - عكار والوردانية - الشوف لإطلاقهما النار وقتل أحد الأشخاص

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة كروم بينو - عكار المواطن (ح.ش.) لإطلاقه النار على المواطن (ح.ر.) بواسطة مسدس حربي ما أسفر عن مقتله.كما دهمت دورية أخرى في بلدة الوردانية - الشوف منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (و.ر.) لإطلاقه النار على أحد الأشخاص، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.