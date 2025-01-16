الجيش: توقيف 4 أشخاص في الحصنية - عكار لإقدامهم على ارتكاب جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحصنية – عكار المواطنين: (ك.ح.) (و.ح.) (ع.ح.) و(م.ع.)، لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة منازل، افتعال الإشكالات، إطلاق النار، الإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية.وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر العائدة لها والحبوب المخدرة إلى جانب عدد من المسروقات.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.