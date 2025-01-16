4 جرحى بإشكال عائلي في المنية على خلفية نزاع على الميراث

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة خلال إشكال عائلي في المنية، تطور إلى تبادل لإطلاق النار، على خلفية نزاع حول الميراث.



ونقل المصابون إلى مستشفيات المنية الحكومي والخير والنيني في طرابلس، ووصفت حالة أحد الجرحى بالحرجة.



وعلى الفور، تدخل الجيش وقام بفرض طوق أمني في المنطقة للسيطرة على الوضع، وبدأ عملية تعقب مطلقي النار لتوقيفهم ومنع تفاقم الإشكال، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.