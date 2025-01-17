المتورطان بجريمة قتل شاب في محلة الزاهرية في قبضة شعبة المعلومات

أقدم مجهولان يستقلان دراجة آلية، بتاريخ 22-12-2024 وفي محلّة الزّاهرية - طرابلس، على إطلاق النار باتجاه المدعو: م. ب. (من مواليد عام 1996، لبناني) أثناء وجوده في داخل سيّارته فأصيب في بطنه، حيث نُقِلَ، على إثرها، الى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بجروحه، في حين فرّ مطلقا النار إلى جهةٍ مجهولة. وفور حصول الجريمة، انتشر الخبر في مدينة طرابلس عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، وأدّى إلى تزايد دعوات المواطنين إلى الإسراع في الكشف عن ملابسات الجريمة منعًا لأيّ إشكالات أو تداعيات.



وقد أعطيت الأوامر إلى قطعات قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة في محيط مسرح الجريمة، لكشف ملابساتها وتحديد المتورطَين بها وتوقيفهما، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى معرفة هويّتَيهما، وهما:

- ع. آ. (من مواليد عام 2003، لبناني)

- ع. ش. (من مواليد عام 2000، لبناني).



وبتاريخ 31-12-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأوّل في الزّاهرية.



وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه وأثناء مرافقته لخاله (ع. ش.)، إلى محلّة الزّاهرية على متن دراجة آليّة قام باستعارتها -بهدف التّنزّه- من صديق له، أقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه المغدور وأرداه قتيلاً، من دون علمه بنيّته إطلاق النّار.



وبتاريخ 01-01-2025، سلّم الثّاني نفسه الى إحدى دوريّات الشّعبة. وبالتّحقيق معه، اعترف بإطلاق النّار على المغدور نتيجة حصول إشكال سابق بينهما، إثر حادث صدم تطّور، في حينه، إلى تضارب.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.