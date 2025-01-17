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قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين

أمن وقضاء
2025-01-17 | 08:02
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قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين
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قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، التالي:

أولاً: تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة.

ثانياً: على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التالية:

- صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray  (PA)‏
- فحوص الدم  CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV
- تحليل البول Urine Analysis
واصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوص الرياضية المطلوبة.

ثالثاً: تم تحديد مواعيد اجراء الفحوص الصحية والرياضية بالتواريخ التالية:

يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025  الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.

يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025  و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

وعلى المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم.

رابعاً: تم تحديد مواعيد الفحوص الخطية للناجحين بالفحوص الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

وعلى المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر.

خامساً: تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.

ملاحظة: سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوص على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS).

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

الإختبارات

مرشحين

ضباط إختصاصيين

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