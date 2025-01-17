قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، التالي:



أولاً: تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.



على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة.



ثانياً: على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التالية:



- صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray (PA)‏

- فحوص الدم CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV

- تحليل البول Urine Analysis

واصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوص الرياضية المطلوبة.



ثالثاً: تم تحديد مواعيد اجراء الفحوص الصحية والرياضية بالتواريخ التالية:



يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.



يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025 و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.



وعلى المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم.



رابعاً: تم تحديد مواعيد الفحوص الخطية للناجحين بالفحوص الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.



وعلى المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر.



خامساً: تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.



ملاحظة: سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوص على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS).