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قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين
أمن وقضاء
2025-01-17 | 08:02
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قوى الأمن: تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، التالي:
أولاً:
تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.
على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة.
ثانياً:
على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التالية:
- صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray (PA)
- فحوص الدم CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV
- تحليل البول Urine Analysis
واصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوص الرياضية المطلوبة.
ثالثاً:
تم تحديد مواعيد اجراء الفحوص الصحية والرياضية بالتواريخ التالية:
يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.
يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025 و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.
وعلى المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم.
رابعاً:
تم تحديد مواعيد الفحوص الخطية للناجحين بالفحوص الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.
وعلى المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر.
خامساً:
تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.
ملاحظة:
سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوص على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS).
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
الإختبارات
مرشحين
ضباط إختصاصيين
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