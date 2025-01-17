الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "في إطار متابعة مديرية المخابرات لنشاطات العدو الإسرائيلي وسعيه إلى تجنيد عملاء، أوقفت المديرية المواطن (ح.ا.) لتواصله مع مشغلين من جهاز المخابرات المعادي، وذلك بعدما أوهموه بأنهم تابعون لإحدى المنظمات الدولية".



وبحسب البيان، فقد زود الموقوف مشغليه بمعلومات أمنية، ثم تورط في العمالة وانتقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث التقى مشغليه وتلقى منهم مبالغ مالية.

وأكدت قيادة الجيش أن الموقوف أحيل على القضاء المختص.