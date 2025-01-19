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الجيش: إصابة عسكريّ بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها
أمن وقضاء
2025-01-19 | 04:57
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الجيش: إصابة عسكريّ بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه إصابة عسكريّ في الجيش بجروح متوسطة نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها الجيش من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في بلدة قوسايا - زحلة.
وأكّدت، في بيان، نقل العسكريّ المصاب إلى أحد المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة.
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