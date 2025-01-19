الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: عملية دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2025-01-19 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: عملية دهم وتوقيف ٨ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٨ أشخاص وفقًا للتالي:
- توقيف المواطنين (ك.ح.) و(و.ح.) و(ع.ح.) و(م.ع.) في بلدة الحصنية - عكار، لتشكيلهم عصابة سرقة وافتعال إشكالات وإطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
- دهم منازل مطلوبين في الضاحية الجنوبية وتوقيف المواطنين (ر.ش.) و(ب.ش.) والسوري (ا.غ.) لتعاطيهم المخدرات وترويجها، وضبط كمية كبيرة من المخدرات وحشيشة الكيف.
- توقيف السوري (م.ع.) في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرم الاتجار بالأسلحة الحربية وتعاطيه المخدرات.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عملية
وتوقيف
أشخاص
مناطق
مختلفة
التدابير
الأمنية
التالي
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
الجيش: إصابة عسكريّ بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-04
الجيش: توقيف 8 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
أخبار لبنان
2024-11-04
الجيش: توقيف 8 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق
0
أمن وقضاء
2025-01-04
الجيش: توقيف 3 أشخاص وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2025-01-04
الجيش: توقيف 3 أشخاص وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أمن وقضاء
2024-12-31
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2024-12-31
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
0
أمن وقضاء
04:57
الجيش: إصابة عسكريّ بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها
أمن وقضاء
04:57
الجيش: إصابة عسكريّ بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها
0
خبر عاجل
2025-01-18
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
خبر عاجل
2025-01-18
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
0
أمن وقضاء
2025-01-18
قوى الأن تعمم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
2025-01-18
قوى الأن تعمم صورة موقوف بعمليات نشل وسلب وسرقة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:23
والتس: إذا تراجعت حماس عن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل
أخبار دولية
09:23
والتس: إذا تراجعت حماس عن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل
0
أخبار دولية
07:21
زيارة دونالد ترامب الإبن إلى جزيرة غرينلاند تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين
أخبار دولية
07:21
زيارة دونالد ترامب الإبن إلى جزيرة غرينلاند تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين
0
آخر الأخبار
12:01
هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
آخر الأخبار
12:01
هيئة البث الإسرائيلية: من المفترض الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين جدد السبت المقبل ضمن المرحلة الأولى من الصفقة
0
أخبار دولية
11:57
نتانياهو: الرهينات المفرج عنهن "اختبرن الجحيم"
أخبار دولية
11:57
نتانياهو: الرهينات المفرج عنهن "اختبرن الجحيم"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:37
التطورات الأخيرة لصفقة تبادل الاسرى والرهائن في غزة
أخبار دولية
09:37
التطورات الأخيرة لصفقة تبادل الاسرى والرهائن في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
هذا ما قاله أيمن شناعة للـLBCI بشأن المخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
07:58
هذا ما قاله أيمن شناعة للـLBCI بشأن المخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية
0
أخبار دولية
07:56
آخر المواقف الإسرائيلية بعد سريان وقف النار في غزة
أخبار دولية
07:56
آخر المواقف الإسرائيلية بعد سريان وقف النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
الساعات الأولى من الهدنة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
07:52
الساعات الأولى من الهدنة في غزة
0
أخبار دولية
07:21
زيارة دونالد ترامب الإبن إلى جزيرة غرينلاند تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين
أخبار دولية
07:21
زيارة دونالد ترامب الإبن إلى جزيرة غرينلاند تثير جدلًا واسعًا بين المواطنين
0
أخبار دولية
05:50
ساعر: إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في حرب غزة
أخبار دولية
05:50
ساعر: إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها في حرب غزة
0
أخبار لبنان
04:28
الراعي: الحياد هو أساس الميثاق الوطنيّ وليس بديلًا عنه
أخبار لبنان
04:28
الراعي: الحياد هو أساس الميثاق الوطنيّ وليس بديلًا عنه
0
أخبار دولية
04:22
وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في غزة
أخبار دولية
04:22
وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في غزة
0
أخبار دولية
03:02
هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ
أخبار دولية
03:02
هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
2
فنّ
16:30
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
فنّ
16:30
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
3
حال الطقس
01:56
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
4
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
5
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
6
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
7
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
8
أخبار لبنان
07:30
الرئيس عون واللبنانية الاولى زارا دير مار مارون عنايا... صلاة على نية لبنان
أخبار لبنان
07:30
الرئيس عون واللبنانية الاولى زارا دير مار مارون عنايا... صلاة على نية لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More