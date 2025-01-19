اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...

تستمر الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين مسلحين عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر، حيث اصيب مواطن من البلدة برصاصة طائشة.



وفي التفاصيل، دار خلاف بين مهربين من الطرفين بعد ان قام مسلحون من الجهة السورية باختطاف سائق شاحنة يقوم بتهريب البضائع وقاموا بسلب امواله، ليتطور الخلاف إلى اطلاق النار والقذائف بين الطرفين، قبل ان يتم رمي قذيفة هاون باتجاه بلدة القصر الحدودية اللبنانية سقطت قرب مخفر البلدة ما أدى الى توسع الاشتباكات اكثر.



ثم بادر المسلحون من الجهة السورية إلى اختطاف سيدة لبنانية قرب بلدة مطربا الحدودية ولا تزال الأوضاع متوترة ويعمل الجيش اللبناني على ارسال تعزيزات إلى الحدود لمحاولة ضبط الأوضاع.