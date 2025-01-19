إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة تعرّض دورية للجيش لإطلاق نار في منطقة القصر – الهرمل

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 19 / 1 / 2025، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وقد اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".