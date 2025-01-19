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قوى الأمن الداخلي عمّمت صورة المفقود السوري مجد برّي الإبراهيم

أمن وقضاء
2025-01-19 | 15:32
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قوى الأمن الداخلي عمّمت صورة المفقود السوري مجد برّي الإبراهيم
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قوى الأمن الداخلي عمّمت صورة المفقود السوري مجد برّي الإبراهيم

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة، البـلاغ التّالــي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: مجد برّي الإبراهيم (مواليد عام 1997، سوري)، الذي غادر منزله الكائن في بحنّين – المنية إلى منطقة الدكوانة قرابة السّاعة 05.00 من فجر تاريخ 17/1/2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 06/462094 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 

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