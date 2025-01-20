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توقيف شخص يروّج المخدّرات على متن سيّارة أجرة
أمن وقضاء
2025-01-20 | 03:55
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توقيف شخص يروّج المخدّرات على متن سيّارة أجرة
ضمن إطار الخطّة التي وضعتها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات على الأراضي اللبنانية كافّة. وبنتيجة الرّصد والتّعقّب من قِبَل قطعات وحدة الشّرطة القضائيّة حول سيّارة أجرة يقوم سائقها بترويج المخدّرات على الأوتوستراد السّاحلي، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة في هذه الوحدة المذكورة، بنصب كمينٍ محكمٍ أسفر عنه توقيف السّيّارة في محلّة نهر الموت وإلقاء القبض على سائقها، ويُدعى خ. ب. (من مواليد عام 1976، سوري الجنسية).
وعُثِرَ بحوزته على كميّات كبيرة من المخدّرات معدّة للترويج (كيتامين، باز كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، حبوب مخدّرة، حشيشة كيف، ماريجوانا…)، إضافةً إلى هواتف خلويّة ومبالغ ماليّة.
وتم تسليم الموقوف والسّيّارة والمضبوطات إلى المرجع المعنيّ، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص
أخبار لبنان
أمن وقضاء
يروّج
المخدّرات
سيّارة
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