توقيف شخصَين بجرم سلب وانتحال صفة أمنيّة... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:بتاريخ 7-1-2025، وفي بلدة الرابية، سلبَ شخصان مجهولان، مبلغًا ماليًّا من المدعو: (م. ج.)، بعد انتحالهما صفة أمنيّة، ولاذا بالفرار، إلى جهةٍ مجهولة، على متن سيّارة مجهولة المواصفاتعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهمابنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد السّيّارة المستخدمة في عمليّة السّلب، وهي نوع كيا بيكانتو لون فضّي، والتي تبيّن أنها مستخدمة من قِبَل المدعوَينأ. ك. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)أ. ي. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)وهما من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح ونشل.أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاءبتاريخ 11-1-2025، ومن خلال المتابعة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد السيّارة المذكورة، وعلى متنها المشتبه بهما، في محلّة سد البوشرية، حيث عملت على توقيفهما بكمينٍ محكمٍ وضبط السيارةبتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط “سكين ستّ طقّات” وسيجارتين تحتويان على مخدّراتبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بعمليّة السّلب بعد انتحالهما صفة أمنية، وبتنفيذ العديد من عمليّات سلب أخرىلذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، التّوجه إلى شعبة المعلومات / فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم ٥١٣٧٣٢ -01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة