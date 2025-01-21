جثة في صور

عثر على جثة فلسطيني كان فقد منذ ما يقارب الأربعة أيام عند الشاطئ الشمالي لمدينة صور، بالقرب من مرفأ المدينة، عمل فريق من الدفاع المدني على نقلها الى مستشفى جبل عامل في صور، فيما فتح مخفر قوى الامن الداخلي في صور تحقيقاً في الحادث.