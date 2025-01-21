الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جثة في صور

أمن وقضاء
2025-01-21 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جثة في صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جثة في صور

عثر على جثة فلسطيني كان فقد منذ ما يقارب الأربعة أيام عند الشاطئ الشمالي لمدينة صور، بالقرب من مرفأ المدينة، عمل فريق من الدفاع المدني على نقلها الى مستشفى جبل عامل في صور، فيما فتح مخفر قوى الامن الداخلي في صور تحقيقاً في الحادث.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

LBCI التالي
سرقوا مجسّمات من شدرا ظنًا منهم أنها ذات قيمة مادية كبيرة...
توقيف شخصَين بجرم سلب وانتحال صفة أمنيّة... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:57

استشهاد ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة جنين ومخيمها

LBCI
فنّ
13:49

وفاة المخرج الفرنسي برتران بلييه عن 85 عاما

LBCI
أخبار دولية
13:30

شي لبوتين: الصين تتطلع لـ"مستويات جديدة" في العلاقة مع روسيا

LBCI
أمن وقضاء
13:28

الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته وتوغلاته في الجنوب... هذه آخر التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:28

الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته وتوغلاته في الجنوب... هذه آخر التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
11:55

قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل

LBCI
أمن وقضاء
09:21

سرقوا مجسّمات من شدرا ظنًا منهم أنها ذات قيمة مادية كبيرة...

LBCI
أمن وقضاء
17:14

توقيف شخصَين بجرم سلب وانتحال صفة أمنيّة... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
21:54

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 915 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم الاثنين

LBCI
أخبار دولية
06:42

ترامب: بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

LBCI
فنّ
2025-01-18

"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
06:50

إعلان حال طوارئ في كولومبيا بعد سقوط أكثر من مئة قتيل في أعمال عنف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:21

جديد الملف الحكومي ولقاءات رئيس الجمهورية اليوم...

LBCI
أخبار دولية
11:48

قطر "واثقة" في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:14

الصين تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منها

LBCI
أخبار دولية
07:07

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة... وأعتقد أن السعودية ستطبع العلاقات مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
22:32

دولار Trump وMelania Meme ... تنافس في سوق العملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
22:29

بعد أربع سنوات... دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويتلو خطابا ناريا خلال تنصيبه

LBCI
آخر الأخبار
21:34

ميقاتي: الصراحة والمصالحة يجب أن يكونا عنوان لبنان الجديد وبين يومي الجمعة والسبت يُفترض أن تُشكّل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:49

التهريب عبر الحدود... قنبلة موقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:02

الولاية الثانية للرئيس ترامب... بثلاث كلمات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
20:35

ميقاتي لـ عشرين 30: معظم الكتل الكبيرة تواصلت معي يوم الأحد وأخبرتني أنها ستسميني لرئاسة الحكومة وحصل بعدها مزاج سياسي معين يقتضي باختيار رئيس حكومة جديد ونواف سلام لم يكن بوارد الموضوع

LBCI
صحف اليوم
05:37

حجم الحكومة بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً... وهكذا تتوزع (الجمهورية)

LBCI
اقتصاد
08:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
06:34

منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
15:23

أرقام الناجحين في الاختبار النفسي للمرشحين للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين لصالح قوى الأمن

LBCI
أخبار دولية
08:02

ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم

LBCI
آخر الأخبار
21:51

ميقاتي لـ"عشرين 30": أخبرت الرئيس عون قبل انتخابه عن الزيارة وفاجأتني الزيارة ايجابيا بفكر وبحديث أحمد الشرع وأعتقد أنه عندما يتم تشكيل الحكومة ستكون العلاقات مع سوريا ممتازة

LBCI
منوعات
19:55

نظرية صادمة حول كيفية نهاية العالم... وكالة المخابرات الأميركية تكشف جزئيا عن "قصة آدم وحواء" بعد عقود من السرية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More