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سرقوا مجسّمات من شدرا ظنًا منهم أنها ذات قيمة مادية كبيرة...
أمن وقضاء
2025-01-21 | 09:21
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سرقوا مجسّمات من شدرا ظنًا منهم أنها ذات قيمة مادية كبيرة...
سرق مجهولون ليل تاريخ 4-1-2025، مجسّمات لقدّيسين من داخل مغارة ميلادية في ساحة بلدة شدرا قضاء عكّار، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، على متن "فان ميتسوبيشي" لون أبيض مجهول باقي المواصفات.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات، خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّات المتورطين، ومن بينهم الرأس المدبّر لعمليّة السّرقة، وهو المدعو، ع. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري الجنسيّة).
وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتنسيق مع القضاء.
وبالتاريخ ذاته، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده على متن “الفان” المستخدم في عمليّة السّرقة في البقيعة، حيث عملت على توقيفه.
وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه قام بسرقة المجسّمات، بالاشتراك مع آخرين، معتقدين أنها ذات قيمة مادّيّة كبيرة. وبعد أن تبيّن لهم عدم إمكانيّة بيعها، عملوا على تحطيمها ورميها.
وقام بالدّلالة على مكان رمي حطام المجسّمات، وتم ضبطها.
وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مجسّمات
مادية
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