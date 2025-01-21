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الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته وتوغلاته في الجنوب... هذه آخر التفاصيل

أمن وقضاء
2025-01-21 | 07:28
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الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته وتوغلاته في الجنوب... هذه آخر التفاصيل
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الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته وتوغلاته في الجنوب... هذه آخر التفاصيل

تقدمت قوة اسرائيلية اليوم، مع سبع دبابات نحو حي المسلخ في بنت جبيل وقامت بمداهمة منازل، وإطلاق نار وتمشيط واطلاق قذيفة ميركافا بالقرب من مهنية بنت جبيل، ثم انسحبت القوة نحو بلدة مارون الراس التي لم ينتشر الجيش اللبناني فيها حتى الآن. 

وترافق ذلك مع رمي مسيرة اسرائيلية لقنبلة صوتية بالقرب من حاجز للجيش اللبناني، كما نفذ الجيش الاسرائيلي عمليات تفجير في يارون.

وبعد توغل قواته بالأمس في اتجاه وادي السلوقي وعرقلة انتشار الجيش اللبناني في نقاط قريبة من طلوسة وبني حيان، انسحبت القوات الاسرائيلية من الوادي في اتجاه مركبا بعد قيامها بعملية تفجير في المنطقة. 

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