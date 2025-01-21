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الجيش: توقيف 4 أشخاص في البقاع ومنطقة الأوزاعي لارتكابهم جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2025-01-21 | 08:45
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الجيش: توقيف 4 أشخاص في البقاع ومنطقة الأوزاعي لارتكابهم جرائم مختلفة
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الجيش: توقيف 4 أشخاص في البقاع ومنطقة الأوزاعي لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأوزاعي – الضاحية الجنوبية المواطن (ر.ي.) لارتكابه جرائم السلب والتعدي على المواطنين وفرض خوات وإطلاق النار وتعاطي المخدرات.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية منازل مطلوبين في منقطة البقاع وأوقفت المواطنين (ا.ا.) و(ح.ع.) والسوري (ج.ح.) لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات وضبطت داخلها أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وكمية من المخدرات.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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