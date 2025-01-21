مراقبو الاقتصاد استكملوا جولاتهم الرقابية جنوبا على محطات الوقود

إستكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب، حملة الرقابة على محطات المحروقات لضبط الاسعار والكيل والتثبت من وجود رصاصة الوزارة على العدادات، وذلك في محوري الغسانية، قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، ومغدوشة عنقون عرب الجل، حيث تم اعطاء 9 مذكرات تصليح.



والجدير ذكره، انه تم البدء بتنفيذ طلبات الكيل والرصرصة المقدمة من قبل أصحاب المحطات بموجب مذكرات التصليح، وذلك بعد ان تم اجراء التصليحات اللازمة للماكينات



وستستكمل الحملة تباعا على جميع المحطات ، ضمن محافظة الجنوب تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط .

