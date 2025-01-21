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الدفاع المدني: إنتشال أشلاء شهيدين في بلدة الناقورة
أمن وقضاء
2025-01-21 | 11:45
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الدفاع المدني: إنتشال أشلاء شهيدين في بلدة الناقورة
اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه في إطار المهام الموكلة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، واصلت فرق البحث والإنقاذ عملياتها في بلدة الناقورة، حيث تمكنت بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في ٢١-٠١-٢٠٢٥ من انتشال أشلاء شهيدين من تحت الأنقاض، وذلك في سياق الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وقد تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويتهما وفقًا للإجراءات المتبعة.
واذ اكدت المديرية استمرارها في تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضررة، جددت التزامها الكامل ببذل أقصى الجهود حتى العثور على جميع المفقودين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المدني:
إنتشال
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الناقورة
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