الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 22/ 1/ 2025، ما بين الساعة 9.45 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقتَي الناعمة – الشوف ووادي خالد – عكار وجرد رأس بعلبك – البقاع وخراج بلدة علما الشعب - صور".