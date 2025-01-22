قائد الجيش بالإنابة بحث واللجنة الخماسية في مراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

استقبل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism) الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers يرافقه عضو اللجنة الجنرال الفرنسي Brigadier General Guillaume Ponchin وفريق عمل اللجنة، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.