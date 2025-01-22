القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق

قرر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق بعدما استجوبها في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بتهمة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، من خلال اجرائها مقابلة مع المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي عبر قناة "العربية".



وكانت الاختيار قد توجهت مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى مبنى المحكمة العسكرية حيث مكتب القاضي صوان الذي سبق أن استدعاها الى التحقيق بعد تبليغها بواسطة أحد وكلائها، ليقرر بعد استجوابها تركها رهن التحقيق والاستعاضة عن توقيفها بكفالة مالية قدرها خمسين مليون ليرة.