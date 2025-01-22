الجيش يستكمل الانتشار في جنوب الليطاني ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الشرقي

أعلنت قيادة الجيش، أنه "في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار ١٧٠١ ومندرجاته".



ولفتت في بيان، الى أنه "في هذا السياق، استكملت وحدات عسكرية انتشارها في عدة نقاط في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل".



ودعت قيادة الجيش المواطنين الى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.