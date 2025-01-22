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توقيف سيّدة تنشط ضمن عصابة لترويج المخدّرات
أمن وقضاء
2025-01-22 | 11:40
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توقيف سيّدة تنشط ضمن عصابة لترويج المخدّرات
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه في سياق المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، ومُكافحة تلك الآفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام عصابة بتوزيع المخدّرات على المروّجين، وجمع المبالغ المالية منهم.
وبعد المتابعة، تبيّن أن أفراد العصابة يتنقّلون من منزل إلى آخر في مناطق عدّة.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّل المكتب المذكور إلى تحديد مكان تواجدهم في محلة بئر العبد، حيث قامت دورية بمداهمته وأوقفت إحدى أفراد العصابة، وتدعى ح. م. (مواليد عام 1999، سورية).
وبتفتيش المنزل، تم العثور على: كمية من حشيشة الكيف، وميزان حساس، وعلب بلاستيكية، وأكياس من النايلون تُستَخدَم في توضيب المخدّرات.
وباستماعها، اعترفت بالعمل في مجال الاتجار بالمواد المخدّرة.
والتحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد الشبكة".
أخبار لبنان
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