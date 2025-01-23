الجيش: ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الهرمل

قوى الأمن: اقدم على السرقة من داخل منزل في ضبية وفصيلة انطلياس أوقفته

قوى الأمن: اقدم على السرقة من داخل منزل في ضبية وفصيلة انطلياس أوقفته

تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان