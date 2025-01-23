قوى الأمن: اقدم على السرقة من داخل منزل في ضبية وفصيلة انطلياس أوقفته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية.

بتاريخ 20-01-2025، ادعت مواطنة لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك ضد مجهول، بجرم سرقة مبلغ /16،700/دولار أميركي من داخل خزنة من منزل والدها في محلة ضبية-ذوق الخراب.

بنتيجة الاستقصاءات التحريات التي قامت بها الفصيلة، تمّ الاشتباه بالمدعو:

- ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية)

تم استدراجه إلى الفصيلة، وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على السرقة، وأن المسروقات موجودة داخل منزله في محلة الدورة، حيث انتقلت دورية من الفصيلة إلى مكان سكنه وعملت على ضبط المال.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وجرى تسليم المبلغ المضبوط إلى المدعية، بناءً على إشارة القضاء المختص.