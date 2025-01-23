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بحرفية عالية... توقيف مطلق نار شكّل خطراً على السلامة العامة
أمن وقضاء
2025-01-23 | 14:51
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بحرفية عالية... توقيف مطلق نار شكّل خطراً على السلامة العامة
أقدم المدعو ب. ف. (مواليد عام 1988، لبناني) بتاريخ 19-01-2025، على طرد ذويه من منزله الكائن في محلة زيتون-كسروان، وإطلاق النار بشكل عشوائي من الشّرفة مهدّدًا بذلك السّلامة العامة والسكّان المحيطين به، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، ويتعاطى المخدّرات منذ فترة طويلة.
أعطيت الأوامر للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة للعمل على توقيفه.
وعلى الفور، توجّهت دورية إلى المكان، وبعد حوالي /3/ ساعات من المفاوضات معه لإقناعه بتسليم نفسه، تمكّنت بعد مداهمة المنزل، وبحرفيّة عالية، من توقيفه وضبط السلاح الذي بحوزته من دون تعريض أي شخص للإيذاء.
وبتفتيش منزله، عُثِرَ على كمية من المخدّرات والأدوية المخدّرة، وعلى قنابل مولوتوف.
وأودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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