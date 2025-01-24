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مطلوب حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر باتّجاه البقاع على متن سيّارة مسروقة... وهذا مصيره

أمن وقضاء
2025-01-24 | 07:02
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مطلوب حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر باتّجاه البقاع على متن سيّارة مسروقة... وهذا مصيره
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مطلوب حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر باتّجاه البقاع على متن سيّارة مسروقة... وهذا مصيره

صدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التالي

فجر تاريخ 18-01-2025، اجتازت سيّارة نوع “هوندا” لون جردوني حاجز ضهر البيدر كانت متّجهةً من بيروت نحو البقاع، ولم يمتثل سائقها لطلب عناصر الحاجز بالتّوقف، وتابع فراره بالرغم من تضرّر الإطارات جرّاء استخدام “العوائق الشائكة” من قِبَل العناصر لعرقلة سيرها

فقام العناصر بمطاردته، بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، وتمكّنوا من اعتراض السّيّارة وتوقيف سائقها، وتبيّن أنّه يدعى

ع. ز. (من مواليد عام 1985، لبناني)

ويوجد بحقّه مذكّرة إلقاء قبض بجرم تزوير

كما تبيّن أنّ السّيّارة قد سُرِقت من محلّة برج حمّود، قُبيل التوجّه بها إلى البقاع

أعيدت السّيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختصّ

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