الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في شيحين - صور

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 24 / 1 / 2025، ما بين الساعة 16.45 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في شيحين - صور.