الجيش يستكمل الانتشار في الجنوب... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الغربي

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدات عسكرية انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين - صور في القطاع الغربي في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.