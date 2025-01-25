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الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
أمن وقضاء
2025-01-25 | 03:04
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الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
مع انقضاء مهلة الستين يومًا التي تلي وقف إطلاق النار، دعت قيادة الجيش الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من المخلفات الإسرائيليّة.
وشددت القيادة، في بيان، على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم.
وقالت: "في هذا السياق، تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب الجيش الإسرائيليّ."
وأكّدت "مواصلة الجيش تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".
وأوضحت أنّ "تأخيرًا حدث في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب الجيش الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب الجيش الإسرائيليّ".
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