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الجيش اللبناني تسلّم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة

أمن وقضاء
2025-01-25 | 06:54
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الجيش اللبناني تسلّم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة
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الجيش اللبناني تسلّم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة

استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلّمت وحدات من الجيش مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ومركزَين سابقَين لتنظيم فتح الانتفاضة، في جوار مخيم البداوي - طرابلس. 

كما ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وأجهزة مراقبة.

تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق اللبنانية.
 

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