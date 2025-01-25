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الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الأسلحة في مخيم نهر البارد - طرابلس

أمن وقضاء
2025-01-25 | 15:20
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الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الأسلحة في مخيم نهر البارد - طرابلس
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الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الأسلحة في مخيم نهر البارد - طرابلس

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 24 / 1 / 2025 والمتعلق بتوقيف 6 أشخاص في منطقة الميناء- طرابلس ومخيم نهر البارد، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الموقوفين في المخيم المذكور، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

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