حصيلة محدثة للاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين في خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى الحصيلة المحدثة التالية:



- استشهاد مواطن في عيترون وإصابة تسعة آخرين بجروح.

- إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في العديسة.

- إصابة شخص بجروح في رب تلاتين

- إصابة إضافية في حولا ما يرفع الحصيلة في بلدة حولا إلى شهيد وعشرة جرحى.

- الاعتداءات الاسرائيلية كانت قد أدت كذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا.