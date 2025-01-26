قيادة الجيش تنعى المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥ جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي على طريق مروحين الضهيرة – صور.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد ٧ / ١١ /١٩٨٧ يحمر – النبطية.

- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٨.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)