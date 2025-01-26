الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قيادة الجيش تنعى المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

أمن وقضاء
2025-01-26 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قيادة الجيش تنعى المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قيادة الجيش تنعى المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥  جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي على طريق مروحين الضهيرة – صور.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ٧ / ١١ /١٩٨٧  يحمر – النبطية.
- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٨.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

المعاون

استشهد

استهدافه

بإطلاق

العدو

الإسرائيلي

LBCI التالي
اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها
الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
05:40

الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
2024-12-15

قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في بلدة المقيبلة – عكار ما بين الساعة 14.30 والساعة 16.30

LBCI
خبر عاجل
2024-12-15

قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقل القليلة- صور ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00

LBCI
خبر عاجل
2024-12-13

قيادة الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في بلدة الخيام – مرجعيون ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:32

الجيش اللبناني: نقف إلى جانب الأهالي في مواجهة العدو الإسرائيلي في البلدات الحدودية الجنوبية وندعوهم إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
12:00

مصادر للـ LBCI تنفي اصدار مذكرة توقيف جديدة بحق حسن خليل في ملف انفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
10:24

اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

LBCI
أمن وقضاء
06:05

الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:10

الرئيس عون: ‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الخريطة العسكرية الأخيرة للجنوب قبل انتهاء المهلة... هذه هي القرى المحتلة والمحررة

LBCI
أمن وقضاء
06:05

الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:14

انتشار شعبية الحيوانات الأليفة في الصين.... الآلية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:35

اليكم الصورة من مثلث راميا بيت ليف والقوزح بعد استعادة الجيش مركزه المدمّر...

LBCI
أخبار لبنان
08:44

كاميرا الـLBCI في عيتا الشعب..

LBCI
أخبار دولية
07:49

القرار الإسرائيلي بعدم الانسحاب الكامل قد يمتد شهرا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

دعماً لأهله العائدين... مسيرات سيارة تنطلق من البقاع باتجاه الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

جولة للـLBCI من ميس الجبل الى يارون وصولا الى مارون الراس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

سيّدة جنوبية للـLBCI: "كل نقطة دم نزلت منّا زادتنا قوّة وثبات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما... المئات من سكان الجنوب توافدوا الى بلداتهم وهكذا يبدو الوضع

LBCI
أمن وقضاء
06:05

الـLBCI في بلدة يارون: قوة اسرائيلية على أحد المنازل في وسط البلدة

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الراعي: آن الأوان لنثق بعضنا ببعض ونعمل معًا على إصلاح الخلل والقيام بالإصلاحات الضروريّة المنتظرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:24

اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

LBCI
خبر عاجل
23:48

أدرعي لسكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
خبر عاجل
05:40

الجيش: استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين الضهيرة - صور وإصابة آخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون نتيجة استهدافهما بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
01:05

اصابات جراء اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه اهالي كفركلا بعد تجاوزهم الساتر الترابي الذي وضعه

LBCI
خبر عاجل
07:56

وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15 شهيدًا بالاضافة الى عشرات الجرحى

LBCI
خبر عاجل
02:28

شهيد و17 جريحا في حصيلة أولية للاعتداءات الاسرائيلية على مواطنين في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: نترك لمديري المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية فقط اتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More