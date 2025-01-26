اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها

-اثر التطورات الحاصلة اليوم، دخل الجيش اللبناني والمواطنون البلدات والقرى التالية:



حولا ، مارون الراس، عيترون ، يارون ، راميا ، الضهيرة ، يارين ، ام التوت ، الزلوطية ، الطيبة ، دير سريان ، بيت ليف ، حانين ، القنطرة ، عيتا الشعب ، القوزح.



-اما البلدات والقرى التي لا يزال يتواجد فيها الاسرائيلي، هي:



بني حيان ، اللبونة ، مروحين ، بليدا ، محيبيب، مركبا ، كفركلا، العديسة ، رب ثلاثين ، طلوسة، تلة الحمامص ، سردا ، الوزاني ، العباسية ، المجيدية ، بسطرة ، السدانة ، بركة النقار . دير ميماس، ميس الجبل.