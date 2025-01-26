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o
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اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها
أمن وقضاء
2025-01-26 | 10:24
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اليكم القرى التي دخلها الجيش اللبناني اليوم... والقرى التي ما زال الاسرائيلي يتواجد فيها
-اثر التطورات الحاصلة اليوم، دخل الجيش اللبناني والمواطنون البلدات والقرى التالية:
حولا ، مارون الراس، عيترون ، يارون ، راميا ، الضهيرة ، يارين ، ام التوت ، الزلوطية ، الطيبة ، دير سريان ، بيت ليف ، حانين ، القنطرة ، عيتا الشعب ، القوزح.
-اما البلدات والقرى التي لا يزال يتواجد فيها الاسرائيلي، هي:
بني حيان ، اللبونة ، مروحين ، بليدا ، محيبيب، مركبا ، كفركلا، العديسة ، رب ثلاثين ، طلوسة، تلة الحمامص ، سردا ، الوزاني ، العباسية ، المجيدية ، بسطرة ، السدانة ، بركة النقار . دير ميماس، ميس الجبل.
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