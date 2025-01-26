مصادر للـ LBCI تنفي اصدار مذكرة توقيف جديدة بحق حسن خليل في ملف انفجار المرفأ

نفت مصادر للـ LBCI الأخبار عن أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد أصدر مذكرة توقيف جديدة بحق النائب علي حسن خليل مستغربة بث هكذا شائعات في هذا الظرف والتوقيت بالذات.



وقالت إن هناك مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل كان القاضي بيطار قد أصدرها سابقا وهي لدى النيابة العامة التي كانت قد أوقفت تنفذها.