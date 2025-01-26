الجيش اللبناني: نقف إلى جانب الأهالي في مواجهة العدو الإسرائيلي في البلدات الحدودية الجنوبية وندعوهم إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية

يواصل الجيش اللبناني مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، انطلاقًا من واجبه الوطني، وذلك في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي موقعًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.



في موازاة ذلك، يستكمل الجيش الدخول إلى عدة بلدات جنوبية والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية، ويؤكد أنه يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).